ЦИК Грузии опубликовала первые результаты выборов

Правящая партия «Грузинская мечта» одерживает победу на выборах в органы местного самоуправления, набирая 48,56% голосов избирателей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центризбиркома после подсчета 38,63% протоколов.

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У партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» - 31,23%. Действующий глава Тбилиси, кандидат от «Грузинской мечты» Каха Каладзе не набирает необходимого количества голосов для победы в первом туре, так как за него отдали голоса 41,61%. Во втором туре его соперником будет кандидат от ЕНД Ника Мелия, который заручился поддержкой 34,13% избирателей.

Правящая партия победит уже на восьмых выборах после прихода к власти в 2012 году. В ходе выборов в органы местного самоуправления грузинам предстояло избрать мэров и депутатов в 64 городах и районах. Избирательным правом в стране обладают 3 млн 497 тыс. 345 граждан.

Напомним, 1 октября в Грузии был задержан Михаил Саакашвили. Ему грозит до девяти лет лишения свободы. Политик заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили.