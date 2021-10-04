В Германии объявили Украину несостоявшимся государством

Немецкая газета опубликовала материал с комментариями политиков ФРГ по вопросу возможного создания Европейским союзом военной учебной миссии на Украине.

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Эту инициативу поддержал представитель консервативного блока ХДС/ХСС, против высказались представители партии «Левых» и «Альтернативы для Германии». Представители фракций «Зеленые», СДПГ и СвДП (либералы) не стали комментировать данное предложение.

При этом посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал европейские страны и особенно Германию как можно скорее приступить к развертыванию этой миссии.

Публикация в издании Die Welt вызвала активный отклик пользователей в комментариях.

«Украина не является союзным государством. Это конфликт, от которого мы должны держаться подальше. По сути, Украина — несостоявшееся государство, соседствующее с ЕС. Ни больше, ни меньше», — высказался пользователь Max S.

«Украина не является членом НАТО и ЕС. Каждый партнер ЕС должен держаться подальше от этого конфликта. Афганистан должен стать уроком для ЕС», — написал Michael W.

«Германия прежде всего. Украина не наша проблема. У нас достаточно собственных», — заявил Martin M.

«Германия уже позаботилась об Афганистане. Что из этого вышло, вы видели?» — отметила Marion В.