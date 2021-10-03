Евросоюз выступил за создание военной миссии на Украине

Европейский союз задумался о создании военной миссии на Украине и рассматривает эту возможность из-за якобы существования «военной активности» России у границ этой страны. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренний документ ЕС.

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Как говорится в документе, возможная миссия под названием EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM, военно-консультативная и учебная миссия ЕС в Украине) стала бы «выражением солидарности с Украиной». В качестве причин для ее создания называется якобы имеющая место «военная активность» России около украинских границ и ситуация с Крымом.

Отмечается, что просьба о создании миссии содержалась в «конфиденциальном письме» главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю от глав украинских министерств иностранных дел и обороны.

Помимо создания военной миссии говорится и о других способах повышения военного потенциала украинской армии. В частности, речь идет о расширении существующей с 2014 года консультативной миссии ЕС по реформе сектора гражданской безопасности Украины.