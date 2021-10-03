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Великобритания пригрозила хакерскими атаками своим врагам

Газета.Ru
40 минут назад

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес угрожает кибератаками враждебным государствам, если они будут наносить ущерб безопасности королевства. Об этом он рассказал в интервью в газете The Sunday Telegraph.

Великобритания пригрозила врагам хакерскими атаками
Фото: ReutersReuters

"Некоторые иностранные государства ведут кибервойну против нас каждый божий день. В соответствии с международным правом мы вправе защищать себя", - сказал министр.

Уоллес добавил, что можно использовать наступательные киберсредства, чтобы разделаться серверами, которое использует враждебное государство, чтобы применить против Великобритании программы-вымогатели, шпионское оборудование или дезинформацию.

"Это новый фронт, новое поле битвы. Моя обязанность - защищать, и это включает в себя иметь возможность лишить ваших противников возможностей атаковать вас", - добавил министр.

Ранее спецслужбы Великобритании и США опубликовали совместный список рекомендаций для защиты от атак хакеров, якобы связанных со Службой внешней разведки (СВР) России.

В мире,Бен Уоллес,
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