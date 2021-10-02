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Грету Тунберг заметили в объятиях юного активиста на шествии в Милане

Газета.Ru
1 час назад

Шведская экоактивистка Грета Тунберг была замечена в компании молодого человека на шествии в защиту климата в Милане, Грета также кормила юношу чипсами с рук. Об этом пишет газета Daily Mail.

Грету Тунберг застали в объятиях "близкого друга"
Фото: Antonio Calanni/APAntonio Calanni/AP

Издание опубликовало фото, на которых молодой человек обнимает 18-летнюю активистку за плечи, и, опустив защитную маску, ест чипсы, которые дает ему Грета.

«Грета... была в отличном настроении, будучи рядом со своим, похоже, довольно близким другом на митинге Fridays 4 Future. Таинственный незнакомец также с теплотой обнимал Грету за плечи, а эко-активистка прижалась к нему, когда оба стояли в толпе», — пишет газета.

Также сообщается, что Тунберг и молодой человек поменялись панамами — на экомарш Грета пришла в головном уборе в виде лягушки, позже девушка уже была в клетчатой панаме своего друга.

Грета Тунберг: школьница, которая спасает Землю

В недавнем интервью Грета рассказала, что они и некоторые ее коллеги-активисты по климатическому движению — «лучшие друзья».

В августе сторонники Греты Тунберг устроили в Берлине крупнейший в истории экопротест.

В мире,Грета Тунберг,
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