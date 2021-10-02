Грету Тунберг застали в объятиях "близкого друга"

Шведская экоактивистка Грета Тунберг была замечена в компании молодого человека на шествии в защиту климата в Милане, Грета также кормила юношу чипсами с рук. Об этом пишет газета Daily Mail.

Фото: Antonio Calanni/AP Antonio Calanni/AP

Издание опубликовало фото, на которых молодой человек обнимает 18-летнюю активистку за плечи, и, опустив защитную маску, ест чипсы, которые дает ему Грета.

«Грета... была в отличном настроении, будучи рядом со своим, похоже, довольно близким другом на митинге Fridays 4 Future. Таинственный незнакомец также с теплотой обнимал Грету за плечи, а эко-активистка прижалась к нему, когда оба стояли в толпе», — пишет газета.

Также сообщается, что Тунберг и молодой человек поменялись панамами — на экомарш Грета пришла в головном уборе в виде лягушки, позже девушка уже была в клетчатой панаме своего друга.

В недавнем интервью Грета рассказала, что они и некоторые ее коллеги-активисты по климатическому движению — «лучшие друзья».