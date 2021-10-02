«CNN пробило дно»: Белоруссия обвинила телеканал в нарушении канонов журналистики

В Белоруссии заявили, что из часовой беседы Александра Лукашенко с корреспондентом CNN в эфир американского телеканала попали лишь отдельные обрывки интервью, перемешанные с авторскими комментариями. Такой подход в Минске назвали «пробитием дна» и пообещали выложить полную версию разговора без купюр. После этого CNN все же опубликовал на сайте видео целиком и его текстовую расшифровку.

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2 октября CNN выпустил в эфир интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В нем глава государства достаточно резко отстаивал свое мнение по поводу протестов в республике; заявлял, что нарушений прав человека в стране нет; рассказывал об отношениях со своим российским коллегой Владимиром Путиным, отношению белорусов к западным СМИ.

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Однако резкую реакцию вызвали не только вопросы ведущего Мэтью Чанса у Лукашенко, но и сам формат материала у белорусских властей. Государственное информационное агентство "БелТА" обвинило CNN в манипулировании выдержками из беседы, некорректным монтажом и фактически цензуре интервью с первым лицом государства.

"CNN пробило дно, оставив в телеэфире от часового интервью с Лукашенко всего несколько фраз Очевидно, что целью Мэтью Чанса было не получить ответы на вопросы и рассказать об этом аудитории телеканала, а исключительно самопиар и откровенная конфронтация в нарушение всех канонов журналистики", - заявляет "БелТА".

Как сообщает агентство, интервью было записано в президентском дворце в Минске 30 сентября, однако договоренность о нем была достигнута еще 9 августа. Тогда во время встречи с представителями общественности, экспертного сообщества и медиа представитель CNN предложил Лукашенко ответить на вопросы телеканала. Президент согласился, но на одном условии: из его речи ничего не вырежут, интервью не купируют.

"БелТА" со ссылкой на пресс-службу главы государства отмечает, что в процессе переговоров с CNN именно эти условия и были подтверждены. Однако после завершения беседы с Лукашенко Мэтью Чанс поспешил откреститься от подобных договоренностей.

"Мы в CNN не принимаем никаких ограничений по поводу того, как использовать материалы интервью, и будем использовать эту съемку так, как посчитаем нужным", - заявил он.

В Минске подчеркнули, что разговор длился около часа, но сюжет в эфире американского телеканала длился всего семь минут, и немалую его часть занимали другие видеонарезки и авторские комментарии с "привычными и набившими оскоминами штампами о Беларуси". В итоге от интервью осталось буквально несколько коротких высказываний Лукашенко, которые, как пишет "БелТА", не отражают откровенных ответов президента на все поставленные вопросы.

"В принципе, все это можно было легко смонтировать и не приезжая в Минск, особенно учитывая беспокойство журналиста по поводу каких-то не тех подходов белорусских властей в борьбе с коронавирусной инфекцией", - пишет агентство.

В Белоруссии отметили, что и сам тон Чанса был совершенно некорректным и изначально говорил о предвзятости. В качестве примера "БелТА" приводит вопрос сотрудника CNN о майском инциденте с рейсом Ryanair: Чанс буквально требовал от Лукашенко признать факт спецоперации по посадке самолета.

"Я не собираюсь перед вами ничего признавать. Я не под следствием. Поэтому вы выбирайте выражения на всякий случай", - ответил ему президент.

Как сообщила "БелТА", зрители могут "положиться на "недемократическое" белорусское телевидение", поскольку вечером 2 октября на телеканале "Беларусь 1" выйдет полная запись интервью без купюр. Спустя несколько часов после этой публикации CNN у себя на сайте выложило полное видео беседы с Лукашенко с текстовой стенограммой на английском языке.

"Цензуру" со стороны американского телеканала прокомментировали и в России. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала CNN и другие западные медиа "солнцеподобными" и отметила, что договариваясь с ними об интервью всегда нужно спрашивать, какое количество отснятого материала выйдет в эфире.

"Без четкого понимания ДО интервью, какая его часть по хронометражу будет показана, смысла начинать что-то делать нет никакого. Если только вы не собираетесь провернуть с каналом шутку, которую частенько он проворачивает со своими гостями - выставить на посмешище, смонтировав видео по своему вкусу", - написала она.