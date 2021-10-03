В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+2° в 
Пробки 0 баллов
USD 72.92EUR 84.46BRENT 79.17
Войти в почту

Алжир отозвал посла во Франции для консультаций

ТАСС
40 минут назад

Посол Алжира во Франции отозван для консультаций. Об этом со ссылкой на администрацию президента страны сообщило в субботу информационное агентство Algеrie Presse Service.

Алжир отозвал посла из Франции
Фото: ReutersReuters

По какой именно причине алжирские власти пошли на такой шаг, оно не уточнило, отметив лишь, что полный текст заявления на данный счет будет опубликован позднее.

Между тем дипломатический демарш североафриканской республики происходит на фоне кризиса, вызванного решением Парижа вдвое сократить количество выдаваемых алжирцам виз. О таком решении, которое затрагивает и Марокко, 29 сентября объявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен. Директива также касается Туниса, однако выдача виз его гражданам уменьшается на 30%. Как пояснил руководитель внешнеполитического ведомства, такие меры вводятся, чтобы побудить эти страны принимать назад своих граждан, среди которых встречаются радикальные исламисты.

Ранее алжирский МИД уже вызывал французского посла, заявив через него Парижу официальный протест. В тексте, в частности, отмечалось, что арабская республика "сожалеет об этом неудачном шаге, который вносит нестабильность и неуверенность в чувствительную область сотрудничества, касающуюся доверия и уважения достоинства человека и обязательств, взятых на себя двумя правительствами".

В мире,протесты Франция,Администрация Президента РФ,МИД,МВД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители