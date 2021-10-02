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В США предложили «отомстить» России за страхи американцев

News.ruиещё 1
1 час назад

В США потребовали отомстить России за появление «гаванского синдрома» у американцев. Обозреватель издания 19Fortyfive Джейсон Киллмейер напомнил о недавнем случае заболевания одного из сотрудников разведки, сопровождавшего главу ведомства Билла Бернса во время поездки в Индию.

В США предложили «отомстить» России за страхи американцев
Фото: UnsplashUnsplash

Автор считает, что случаи недомогания у американских государственных служащих и других граждан за границей, называемые гаванским синдромом, происходят не без «вмешательства извне».

Консенсус состоит в том, что в этих атаках виновата Россия. <...> Для нападения, вероятно, используется оружие с направленной энергией, — утверждает Киллмейер.

Он отметил, что США находятся в затруднительном положении. Россия, по его словам, бросила вызов, руководство страны собирает доказательства и пытается понять механизм, который провоцирует недомогание у американцев.

По словам Киллмейстера, каждый день промедления с ответом «приводит к тому, что всё больше граждан США страдают от этой болезни». Безопасность американских сотрудников по всему миру должна быть превыше всего, заключил колумнист.

"Гаванский синдром" обнаружили у дипломатов США в Германии

Проявления «гаванского синдрома» наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016–2017 годах, а также в Китае в 2018-м. Жалобы на самочувствие зафиксировали и у представителей США в Африке, Таджикистане и Москве. Они, предположительно, подверглись звуковому воздействию, которое имело долговременные последствия для здоровья. МИД России решительно отвергает эти инсинуации.

Ранее сообщалось, что причиной травм у дипломатов США могли быть сверчки, а не «гаванский синдром». К такому выводу пришла независимая группа американских учёных JASON.

Исследователи сочли «крайне маловероятным», что в инцидент были вовлечены микроволновые или ультразвуковые лучи, которые сейчас повсеместно предлагаются официальными лицами США в качестве объяснения травм.

В мире,Билл Бернс,МИД,
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