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Избирательные участки закрылись в Грузии

ТК «Звезда»
1 час назад

В Грузии после дня голосования закрылись избирательные участки. Жители 64 городов и районов сегодня выбирали мэров и депутатов в местные органы управления.

Избирательные участки закрылись в Грузии
Фото: Kulumbegashvili Tamuna XinHua GloballookpressKulumbegashvili Tamuna XinHua Globallookpress

За должность мэра Тбилиси боролись сразу 16 кандидатов - это рекордное число за всю историю местных выборов, пишет РИА Новости. Сейчас ЦИК приступил к подсчету голосов, этот процесс можно наблюдать онлайн на сайте комиссии.

Среди претендентов на должность мэра столицы страны - три ведущих политика. Это действующий мэр Каха Каладзе, председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия и бывший премьер-министр страны Георгий Гахария.

Победившим будет считаться кандидат, набравший более 50% голосов. В случае, если такого количества не окажется ни у одного из них, будет объявлен второй тур выборов.

В мире,Георгий Гахария,Ника Мелия,Каха Каладзе,Центризбирком России,РИА Новости,
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