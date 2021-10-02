Названы сроки признания ВОЗ вакцины «Спутник V»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует признать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» через один-два месяца. Глава аргентинской фармацевтической компании Richmond Laboratories Марсело Фигейрас заявил, что «ни безопасность, ни эффективность вакцины не поставлены на карту», сообщает RT.

Согласно имеющейся у нас информации, утверждение неизбежно через один-два месяца. <...> Препарат российского производства был проверен «на сотнях миллионов людей», — сказал Фигейрас.

Ранее представители России и США обсудили в субботу, 2 октября, в Женеве перспективы взаимного признания сертификатов вакцинации от COVID-19. Об этом на брифинге заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он уточнил, что речь идёт о признании не вакцин, а сертификатов, а также об эффективности профилактических мер.