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«Война окончена»: Алиев высказался о встрече с Пашиняном

Майк Габриелян
26 минут назад

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что готов сесть за стол переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, чтобы нормализовать отношения между странами. Об этом Алиев сказал в субботу в интервью испанскому агентству EFE.

«Война окончена»: Алиев высказался о встрече с Пашиняном
Фото: ТАССТАСС

«Я готов к переговорам с господином Пашиняном в любое время, когда он будет готов», - сказал Алиев.

По его словам, переговоры могут стать «показателем того, что война окончена и данная страница перевернута».

Алиев рассказал о звонке Путина во время конфликта в Карабахе

Алиев заявил, что Баку стремится к взаимному признанию «территориальной целостности обеих стран». Азербайджан готов провести делимитацию и демаркацию границ, и приступить к работе над мирным соглашением. По словам Алиева, Армения пока не ответила на его инициативы.

При этом президент Азербайджана исключил обсуждение особого статуса или автономии для армян, проживающих в Карабахе после окончания 44-дневной войны.

На этой неделе исполнился год с начала войны в Нагорном Карабахе. Ереван потерял контроль над ранее контролируемыми территориями. В регион были введены российские миротворцы.

В мире,Ильхам Алиев,
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