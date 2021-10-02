«Война окончена»: Алиев высказался о встрече с Пашиняном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что готов сесть за стол переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, чтобы нормализовать отношения между странами. Об этом Алиев сказал в субботу в интервью испанскому агентству EFE.

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«Я готов к переговорам с господином Пашиняном в любое время, когда он будет готов», - сказал Алиев.

По его словам, переговоры могут стать «показателем того, что война окончена и данная страница перевернута».

Алиев заявил, что Баку стремится к взаимному признанию «территориальной целостности обеих стран». Азербайджан готов провести делимитацию и демаркацию границ, и приступить к работе над мирным соглашением. По словам Алиева, Армения пока не ответила на его инициативы.

При этом президент Азербайджана исключил обсуждение особого статуса или автономии для армян, проживающих в Карабахе после окончания 44-дневной войны.