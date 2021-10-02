«Сядете за это в тюрьму?»: Зеленского атаковали неудобным вопросом

Корреспондент украинского издания «Страна.UA» задала вопрос президенту Украины Владимиру Зеленскому о санкциях против ее издания, но отреагировал на вопрос не Зеленский, а его охранник, сообщается в Telegram-канале издания.

«Вы ввели санкции против издания «Страна». Понимаете ли вы, что рано или поздно сядете за это в тюрьму?», - задала корреспондентка Юлия Корзун вопрос главе государства.

Однако он молча прошел мимо, но к журналистке подошла охрана и оттеснила ее.

Совет национальной безопасности и обороны Украины в августе ввел санкции против главного редактора «Страны.UA» Игоря Гужвы, а также против связанных с ним физических и юридических лиц, под ограничения попало и само издание. Гужва заявил, что СМИ продолжит работу, несмотря на санкции.