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«Сядете за это в тюрьму?»: Зеленского атаковали неудобным вопросом

Ювелина Бернст
32 минуты назад

Корреспондент украинского издания «Страна.UA» задала вопрос президенту Украины Владимиру Зеленскому о санкциях против ее издания, но отреагировал на вопрос не Зеленский, а его охранник, сообщается в Telegram-канале издания.

«Вы ввели санкции против издания «Страна». Понимаете ли вы, что рано или поздно сядете за это в тюрьму?», - задала корреспондентка Юлия Корзун вопрос главе государства.

Однако он молча прошел мимо, но к журналистке подошла охрана и оттеснила ее.

Зеленский назвал себя демоном

Совет национальной безопасности и обороны Украины в августе ввел санкции против главного редактора «Страны.UA» Игоря Гужвы, а также против связанных с ним физических и юридических лиц, под ограничения попало и само издание. Гужва заявил, что СМИ продолжит работу, несмотря на санкции.

Санкций были введены также против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.

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