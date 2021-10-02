В Черногории арестовали экс-владельца «Черкизона»

В Черногории арестовали бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Он будет находиться под стражей до решения местных властей об экстрадиции в Россию, где его обвиняют в убийстве. Об этом сообщила адвокат Марина Русакова, передает ТАСС.
«Суд в Подгорице арестовал Исмаилова Адвокаты уже обжаловали данное решение», - сказала она.
По словам Русаковой, сейчас адвокаты готовят ходатайство об освобождении бизнесмена под залог.
Черногорская пресса пишет, что Исмаилова задержали в Подгорице на основании ордера, выданного Россией. Задержание произошло после подачи прошения о политическом убежище.
В России бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов заочно обвинен в убийстве и незаконном обороте оружия. Следствие считает его организатором убийства бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брылева. Преступление произошло в мае 2016 года на Новорижском шоссе в Москве.
Исмаилов — основатель группы АСТ, близкий знакомый экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Он владел Черкизовским рынком, закрытым и снесенным в 2009 году. Исмаилова тогда признали банкротом.