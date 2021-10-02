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В Черногории арестовали экс-владельца «Черкизона»

Майк Габриелян
19 минут назад

В Черногории арестовали бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Он будет находиться под стражей до решения местных властей об экстрадиции в Россию, где его обвиняют в убийстве. Об этом сообщила адвокат Марина Русакова, передает ТАСС.

В Черногории арестовали экс-владельца «Черкизона»
Фото: ТАССТАСС

«Суд в Подгорице арестовал Исмаилова Адвокаты уже обжаловали данное решение», - сказала она.

По словам Русаковой, сейчас адвокаты готовят ходатайство об освобождении бизнесмена под залог.

Черногорская пресса пишет, что Исмаилова задержали в Подгорице на основании ордера, выданного Россией. Задержание произошло после подачи прошения о политическом убежище.

В России бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов заочно обвинен в убийстве и незаконном обороте оружия. Следствие считает его организатором убийства бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брылева. Преступление произошло в мае 2016 года на Новорижском шоссе в Москве.

Исмаилов — основатель группы АСТ, близкий знакомый экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Он владел Черкизовским рынком, закрытым и снесенным в 2009 году. Исмаилова тогда признали банкротом.

В мире,Юрий Брылев,Владимир Савкин,Тельман Исмаилов,Юрий Лужков,
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