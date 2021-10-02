Зафиксированы новые побочные эффекты вакцин J&J и AstraZeneca

После вакцинации от коронавируса препаратами Johnson & Johnson и AstraZeneca в редких случаях появляется иммунная тромбоцитопения. Кроме того, венозная тромбоэмболия является редкой побочной реакцией на препарат Johnson & Johnson. Эту информацию подтвердил Европейский медицинский регулятор, передает «Интерфакс» со ссылкой на Государственное агентство лекарств Латвии.