В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+11° в 
Пробки 4 балла
USD 72.92EUR 84.46BRENT 79.17
Войти в почту

Европейский регулятор подтвердил новые побочные эффекты вакцин J&J и AstraZeneca

BFM.RU
29 минут назад

Речь идет о венозной тромбоэмболии и иммунной тромбоцитопении

Зафиксированы новые побочные эффекты вакцин J&J и AstraZeneca
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После вакцинации от коронавируса препаратами Johnson & Johnson и AstraZeneca в редких случаях появляется иммунная тромбоцитопения. Кроме того, венозная тромбоэмболия является редкой побочной реакцией на препарат Johnson & Johnson. Эту информацию подтвердил Европейский медицинский регулятор, передает «Интерфакс» со ссылкой на Государственное агентство лекарств Латвии.

В ООН решили вакцинировать весь мир к концу 2022 года

При этом европейский регулятор подчеркнул, что преимущества от введения вакцин против COVID-19 превышают возможные риски.

В мире,ООН,Интерфакс,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители