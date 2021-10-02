Зачем Саакашвили вернулся в Грузию

Михаил Саакашвили, который с нарушением границы сенсационно проник в Грузию и был отправлен за решетку, снова заявил о себе. Одни считают, что он повторил успех Революции роз. Другие утверждают, что экс-президент живет прошлым, а его будущее будет ограничено камерой на многие годы. В отношении политика вынесены несколько приговоров и возбуждены уголовные дела. Чего ждать от Саакашвили и каким образом ему вообще удалось пробраться в Тбилиси?

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Задержанный накануне в Грузии Михаил Саакашвили продолжает участвовать в политической жизни страны. В субботу появилось открытое письмо политика с призывом к грузинам голосовать на выборах. Бывший президент добавил, что свобода государства и его самого зависят от активности людей в ближайшие дни. «Прошу вас не дрогнуть и верить до конца, что наша победа в наших руках», – говорится в письме Саакашвили.

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Голосование на выборах в местные органы власти началось утром, жители республики выбирают глав городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе и Тбилиси.

Опальный политик сообщил о своем возвращении в соцсетях накануне. Для многих в стране это стало полной неожиданностью, даже спикер парламента Каха Кучава до последнего не верил его заявлениям. Более того, сначала в МВД республики и вовсе заявили, что Саакашвили, который также является гражданином Украины и возглавляет исполком реформ страны, не пересекал грузинскую границу и «не покидал пределы Украины». Один из лидеров правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе заявил о нахождении Саакашвили в отеле «Риксос» на курорте Трускавец.

Но уже ближе к вечеру премьер-министр Ираклий Гарибашвили собрал чрезвычайный брифинг и подтвердил нахождение Саакашвили в Грузии. Премьер коротко рассказал о задержании и отправке экс-президента в тюрьму. Местные телеканалы показали фрагмент записи с улыбающимся Саакашвили в наручниках. Сейчас он находится в Руставской тюрьме недалеко от столицы.

Само задержание проходило в Тбилиси в квартире на проспекте Давида Гурамишвили (владельца жилплощади тоже задержали). Сопротивления политик не оказывал. По прибытии в камеру Саакашвили объявил голодовку и потребовал встречи с украинским консулом. Об этом рассказала грузинский омбудсмен Нино Ломджария, которая навестила Саакашвили в тюрьме. По ее словам, «в ходе задержания он был один, он сам открыл дверь полиции».

На родине экс-президент заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по второму – к шести годам. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Пока по этим делам приговоры не вынесены.

Соратник Саакашвили, член оппозиционной партии «Единое национальное движение» Георгий Капанадзе уверен, что экс-президент будет освобожден мирным и конституционным путем. Однако президент Грузии Саломе Зурабишвили заранее отказала Саакашвили в помиловании, чтобы «быть честными перед людьми, пострадавшими от его режима». По ее словам, он прибыл в Грузию внести дестабилизацию. В свою очередь лидер правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что Саакашвили действует в интересах России, как и в течение девяти лет у власти. «Он передал России 20% территорий Грузии, стратегические экономические объекты и так далее. Затем, находясь в оппозиции, он продолжал делать русское дело», – заявил Кобахидзе, напомнив тем самым о поражении Грузии в августовской войне 2008 года и потере контроля над Южной Осетией и Абхазией.

Одним из первых за Саакашвили вступился президент Украины Владимир Зеленский, который выразил обеспокоенность происходящим. В Верховной раде обратились к посольствам США и ЕС в Киеве и Тбилиси с призывом защитить экс-президента Грузии. А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал задержанному всю необходимую поддержку. «Это наш гражданин, мы будем оказывать ему соответствующую поддержку. Сегодня утром, я думаю, что представитель посольства Грузии прибудет в МИД по нашему вызову и с ним будет это все обговорено. Каждого гражданина Украины мы защищаем, когда он попадает в беду», – сказал Кулеба в эфире телеканала «Дом».

В Москве отнеслись к происходящему с Саакашвили без особых эмоций. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил: «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин».

А сенатор Алексей Пушков назвал Саакашвили больше авантюристом, нежели политиком. «Саакашвили вернулся – не выдержал. Его задержали. Оправдается ли его расчет или его ждет тюрьма? Попытка политически взорвать Грузию», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

Политик рассказал о желаниях Саакашвили «поднять народную волну, чтобы его на руках и под радостные крики ликующей толпы вынесли из тюрьмы». «Это, по его замыслу, будет его новая коронация. Но фокус может провалиться, а факир сквозь стены не пройдет. Но, и будучи в застенке, он может влиять на расклады и так или иначе повлияет», – отметил сенатор.

В экспертной среде по-разному оценивают произошедшие события. Грузинский политолог, директор «Центра Евразии» Гулбаат Рцхиладзе считает проникновение Саакашвили в Грузию достижением опального лидера. Вероятнее всего это стало возможным благодаря оплошности грузинских спецслужб, либо помощи со стороны его сторонников в рядах силовиков. «Это громкая пощечина правительству и ведущей команде «Грузинской мечты», они ничего не знали и яро доказывали весь вчерашний день, что это так называемый Deepfake со стороны Саакашвили», – указал Рцхиладзе.

Саакашвили вряд ли пересек границу без ведома украинских властей. Также не исключен маршрут через город Хопа на северо-востоке Турции. Именно там наблюдалась мобилизация его сторонников. «Если Анкара не предупредила грузинские власти о нахождении Саакашвили, а турецкие спецслужбы знают все, что происходит у них на территории, это тоже очень плохой сигнал для нынешней грузинской власти. Очень важно установить маршрут Саакашвили, лежал ли он в багажнике какой-либо машины или контейнере?» – задается вопросом эксперт.

По его словам, бывший президент переиграл нынешние власти Грузии и вышел из ситуации моральным победителем, как это было время Революции роз в ноябре 2003 года. В результате «Грузинская мечта» потеряет сторонников, а соратники Саакашвили получат дополнительную электоральную поддержку.

«Саакашвили обвел вокруг пальца всю систему – пограничную, спецслужбы и полицию – и сдался сам. Это создает некий победный ореол таинственности вокруг него.

Вся Грузия ликовать не будет, но это поспособствует сплочению и мобилизации сторонников. Это около 20-25% грузинских избирателей», – пояснил собеседник.

В свою очередь политолог, член совета Союза грузин России Игорь Гвритишвили убежден, что Саакашвили переоценил свои возможности и ему не удастся повторить события 2003 года. По сути, его политическая карьера завершилась в Грузии после августовской войны 2008 года. «Саакашвили давно живет в прошлом и очень надеется, что сможет повторить Революцию роз, вывести сторонников на улицы и разогнать парламент. Но прошло много времени и грузинский избиратель вряд ли повторит тот сценарий, на который рассчитывает бывший президент. Популярность его партии даже выше, чего его самого», – подчеркнул Гвритишвили.

Единственной целью возвращения Саакашвили было желание повлиять на результат проходящих в субботу выборов, но обнародование открытого письма с призывом к избирателям даст негативный эффект. «Если на участки придет больше людей, его партия получит меньше обещанных социологами 23% голосов», – прогнозирует эксперт.

Что касается перспектив самого Саакашвили, то ему предстоит суд и тюремный срок, уверен Гвритишвили. По его словам, власти отслеживали перемещение Саакашвили и никак не препятствовали его попаданию на родину. Главным свидетельством тому эксперт назвал благодарность премьера Гарибашвили в адрес Украины за плодотворное сотрудничество по делу бывшего президента. «Это означает, что спецслужбы двух стран тесно взаимодействовали и путь Саакашвили постоянно отслеживался», – считает политолог, не исключпющий, что бывший президент мог проникнуть с территории Турции и попасть в Грузию на сухогрузе.

Рцхиладзе согласен, что с правовой точки зрения Саакашвили не сможет выйти на свободу в ближайшие годы с учетом уже вынесенных приговоров и новых уголовных дел, в том числе за незаконное пересечение границы. Кроме того, важна позиция президента, которая отказалась помиловать его в случае подобного обращения. Впрочем, эксперт не исключает, что Саакашвили могут вызволить из тюрьмы «под международным посредничеством». «То, что Саакашвили находится в тюрьме, очень невыгодно властям, которых устраивало нахождение Саакашвили на Украине», – утверждает эксперт.