Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о снятии всех барьеров для регистрации вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом чиновник сказал в субботу на брифинге в Женеве, передает ТАСС.

«На сегодняшний день все барьеры сняты», - сказал Мурашко.

По его словам, в Минздраве не видят никаких препятствий для дальнейшей работы, и это «было подтверждено со стороны генерального директора ВОЗ». Таким образом, позиция РФ по поводу продвижения и регистрации российской вакцины была услышана.

Для регистрации «Спутник V» на площадке ВОЗ осталось подписать ряд документов и представить дополнительные бумаги, отметил министр.

Накануне вечером Мурашко провел встречу с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом. Помимо прочего речь шла о включении «Спутника V» в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для борьбы с пандемией.