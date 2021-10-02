В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+12° в 
Пробки 4 балла
USD 72.92EUR 84.46BRENT 79.17
Войти в почту

Глава Минздрава России анонсировал признание ВОЗ «Спутника V»

Майк Габриелян
12 минут назад

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о снятии всех барьеров для регистрации вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом чиновник сказал в субботу на брифинге в Женеве, передает ТАСС.

«На сегодняшний день все барьеры сняты», - сказал Мурашко.

По его словам, в Минздраве не видят никаких препятствий для дальнейшей работы, и это «было подтверждено со стороны генерального директора ВОЗ». Таким образом, позиция РФ по поводу продвижения и регистрации российской вакцины была услышана.

Для регистрации «Спутник V» на площадке ВОЗ осталось подписать ряд документов и представить дополнительные бумаги, отметил министр.

Накануне вечером Мурашко провел встречу с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом. Помимо прочего речь шла о включении «Спутника V» в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для борьбы с пандемией.

«Фактор, способствующий эпидемии». Почему не заканчивается третья волна COVID-19

Глава ВОЗ назвал встречу с Мурашко «конструктивной» и поблагодарил его за эффективный диалог.

В мире,Видео,Михаил Мурашко,Минздрав РФ,ВОЗ,ИТАР-ТАСС,
28
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители