В Черногории поставили под вопрос выдачу России Тельмана Исмаилова

Предприниматель Тельман Исмаилов попросил предоставить ему политическое убежище в Черногории, сообщает издание Vijesti со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ранее бывший владелец Черкизовского рынка был задержан в Подгорице по ордеру на розыск, выданному РФ.

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По данным источников в сфере безопасности, Исмаилов просил в Черногории убежище, из-за якобы политических гонений в России. Поэтому его выдача РФ будет под вопросом, — сообщает издание.

Как уточняет издание, ранее сын бизнесмена Алекпер Исмаилов приобрёл половину акций компании Casino Avala отеле в Будве. Однако сейчас семья Исмаиловых передала актив неизвестной третьей стороне.

Накануне стало известно о задержании Исмаилова. Операция прошла в Подгорице на основании международного ордера. После экстрадиции предпринимателю грозит пожизненное заключение за организацию убийств двух бизнесменов.