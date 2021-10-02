В Черногории поставили под вопрос выдачу России Тельмана Исмаилова

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Тельман Исмаилов попросил политическое убежище в Черногории

News.ru
21 минуту назад

Предприниматель Тельман Исмаилов попросил предоставить ему политическое убежище в Черногории, сообщает издание Vijesti со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ранее бывший владелец Черкизовского рынка был задержан в Подгорице по ордеру на розыск, выданному РФ.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным источников в сфере безопасности, Исмаилов просил в Черногории убежище, из-за якобы политических гонений в России. Поэтому его выдача РФ будет под вопросом, — сообщает издание.

Как уточняет издание, ранее сын бизнесмена Алекпер Исмаилов приобрёл половину акций компании Casino Avala отеле в Будве. Однако сейчас семья Исмаиловых передала актив неизвестной третьей стороне.

Накануне стало известно о задержании Исмаилова. Операция прошла в Подгорице на основании международного ордера. После экстрадиции предпринимателю грозит пожизненное заключение за организацию убийств двух бизнесменов.

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Сейчас Исмаилов и его брат Вaгиф находятся в международном розыске. В России им было предъявлено обвинение в убийстве и нeзаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмaилова организатором убийств двух предпринимателей, исполнитель преступления Мeхман Керимов осуждён на 13 лет колонии строгого режима.

В мире,Мехман Керимов,Тельман Исмаилов,Алекпер Исмаилов,ФСИН,МВД,
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