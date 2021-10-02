В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+11° в 
Пробки 4 балла
USD 72.92EUR 84.46BRENT 79.17
Войти в почту

Михаила Саакашвили доставили в Руставскую тюрьму. Видео

Александр Кузьмин
42 минуты назад

Полиция Грузии доставила бывшего президента страны Михаила Саакашвили в Руставскую тюрьму в пятницу.

На кадрах можно увидеть прибывающий в место заключения кортеж полицейских машин и народного защитника Грузии Нино Ломджарию. Отмечается, что ее впустили в тюрьму к Саакашвили.

Ранее премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании бывшего лидера государства.

"Я хочу оповестить наше общество о том, что третий президент Грузии Михаил Саакашвили, находившийся в розыске, задержан и переведен в пенитенциарное учреждение, - отметил он в ходе брифинга в пятницу.

Адвокат Саакашвили Бека Басилая подтвердил задержание и назвал его политически мотивированным. В прокураторе Грузии отметили, что правоохранители уже ведут расследование по факту незаконного пересечения границы Михаилом Саакашвили.

В мире,Политика,Видео,Ираклий Гарибашвили,Нино Ломджария,Михаил Саакашвили,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители