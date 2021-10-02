Михаила Саакашвили доставили в Руставскую тюрьму. Видео

Полиция Грузии доставила бывшего президента страны Михаила Саакашвили в Руставскую тюрьму в пятницу.
На кадрах можно увидеть прибывающий в место заключения кортеж полицейских машин и народного защитника Грузии Нино Ломджарию. Отмечается, что ее впустили в тюрьму к Саакашвили.
Ранее премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании бывшего лидера государства.
"Я хочу оповестить наше общество о том, что третий президент Грузии Михаил Саакашвили, находившийся в розыске, задержан и переведен в пенитенциарное учреждение, - отметил он в ходе брифинга в пятницу.
Адвокат Саакашвили Бека Басилая подтвердил задержание и назвал его политически мотивированным. В прокураторе Грузии отметили, что правоохранители уже ведут расследование по факту незаконного пересечения границы Михаилом Саакашвили.