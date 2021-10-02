На Украине объявили сроки возврата Крыма

Зампред комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая раскрыла планы Украины по возврату Крыма. Фото соответствующего содержания она разместила в своем Facebook.
«Какова наша общая цель? В 2030 году Украина восстановила свои суверенные границы и стала развитой экономикой», — написано на слайде, опубликованном Безуглой.
Слайд был продемонстрирован на выездном заседании партийной фракции «Слуга народа» в украинской Верховной Раде, прошедшем 1 октября в курортном городе Трускавец Львовской области.
Ранее сообщалось, что депутатам будет представлен план трансформации страны, который глава Украины Владимир Зеленский ранее презентовал во время своего недавнего визита в США.
В ходе трусковецкого съезда фракции ожидается проведения сбора подписей за отставку спикера украинского парламента Дмитрия Разумкова, сообщает ТАСС.