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На Украине объявили сроки возврата Крыма

Елена Прошина
12 минут назад

Зампред комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая раскрыла планы Украины по возврату Крыма. Фото соответствующего содержания она разместила в своем Facebook.

На Украине объявили сроки возврата Крыма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Какова наша общая цель? В 2030 году Украина восстановила свои суверенные границы и стала развитой экономикой», — написано на слайде, опубликованном Безуглой.

Слайд был продемонстрирован на выездном заседании партийной фракции «Слуга народа» в украинской Верховной Раде, прошедшем 1 октября в курортном городе Трускавец Львовской области.

Ранее сообщалось, что депутатам будет представлен план трансформации страны, который глава Украины Владимир Зеленский ранее презентовал во время своего недавнего визита в США.

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В ходе трусковецкого съезда фракции ожидается проведения сбора подписей за отставку спикера украинского парламента Дмитрия Разумкова, сообщает ТАСС.

В мире,Дмитрий Разумков,Владимир Зеленский,Верховная Рада,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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