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На Украине заявили об угрозе раздела страны между Россией и ЕС

Ura.Ru
1 час назад

В случае новых массовых протестов на Украине, страна может лишиться своей целостности и будет разделена между Россией и соседними странами Восточной Европы. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев.

На Украине заявили об угрозе раздела страны между Россией и ЕС
Фото: EPAEPA

«Россия и Белоруссия сказали свою оценку. Если у нас начнется глобальное противостояние — нас просто поделят», — цитирует Мураева РИА «Новости».

Бывший представитель Рады добавил, что помимо России, на территорию Украины заглядывается Польша, в интересах которой возвращение Галичины. Кроме того, заинтересованы в Украине и венгры, вкладывающие средства в развитие Закарпатья. На Измаил претендует Румыния.

Украина отгородится интеллектуальной стеной от России и Белоруссии

Мураев призвал украинцев отказаться от принципа «лучше ужасный конец, чем ужас до конца». По его мнению, подобная позиция приведет к тому, что Украина станет аналогом Косово — непризнанной республике на Балканском полуострове.

В мире,Евгений Мураев,Верховная Рада,ЕС,РИА Новости,
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