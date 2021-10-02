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Жители Китая назвали Путина мировым секс-символом

Lenta.ru
17 минут назад

Жители Китая обратили внимание на крепкое здоровье российского президента Владимира Путина и назвали его мировым секс-символом, об этом пишут в китайской социальной сети WeChat.

В Китае Путина назвали мировым секс-символом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметили китайцы, Путин является мечтой миллионов женщин по всему миру, так как имеет обаяние и ведет здоровый образ жизни. Его любят не только россиянки, но и многие иностранки.

«Причина, по которой российский президент в 69 лет может похвастаться крепким здоровьем, тесно связана с его любовью к спорту. Вывод напрашивается сам собой: хотите иметь здоровое тело — уделяйте внимание физическим упражнениям», — раскрыли секрет успеха российского лидера.

Кроме того, китайцы оценили русскую баню. По их словам, это место, где россияне бьют друг друга веником и получают удовольствие.

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Путин часто удивляет россиян хорошим здоровьем. В сентябре 2021 года он отдохнул в сибирской тайге, где гулял в лесу, рыбачил и жил в палатке. В январе президент России окунулся в прорубь, приняв участие в крещенских купаниях.

В мире,Владимир Путин,
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