В Аргентине от COVID-19 начнут прививать трехлетних детей

Аргентинский медицинский регулятор Anmat одобрил применение китайской вакцину Sinopharm среди детей 3-11 лет. Правительство Аргентины планирует иммунизировать эту возрастную группу до конца 2021 года. Об этом пишет News.ru со ссылкой на официальный Twitter руководителя министерства здравоохранения Аргентины Карла Виссотти.
По его словам, Anmat подтвердил, что вакцина Sinopharm может использоваться для иммунизации детей от 3 до 11 лет. Аргентина завершит этот год с полной защитой населения от COVID-19. Как подчеркивает министр, у них есть запас времени, чтобы реализовать этот план.
Виссотти отметила, что в стране к возрастной группе от 3 до 11 лет относятся до 6 млн человек. Планы вакцинации будут определять местные власти. Они смогут включать туда как школьников, так и детсадовцев.
В начале августа в Аргентине начали прививать от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет с проблемами со здоровьем. Им ставили препарат компании Pfizer. На этой неделе вакцинировать начали несовершеннолетних без хронических заболеваний.
По официальным данным Минздрава, в Аргентине от COVID-19 привиты 22,3 млн человек. Всего в стране проживают 45,8 млн человек. Кроме препаратов Pfizer и Sinopharm для вакцинации населения применяют российскую вакцину "Спутник V" и препараты, которые разработали компании Moderna и CanSino.