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Власти Аргентины начнут прививать от COVID-19 трехлетних детей

Елена Прошина
1 час назад

Аргентинский медицинский регулятор Anmat одобрил применение китайской вакцину Sinopharm среди детей 3-11 лет. Правительство Аргентины планирует иммунизировать эту возрастную группу до конца 2021 года. Об этом пишет News.ru со ссылкой на официальный Twitter руководителя министерства здравоохранения Аргентины Карла Виссотти.

В Аргентине от COVID-19 начнут прививать трехлетних детей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Anmat подтвердил, что вакцина Sinopharm может использоваться для иммунизации детей от 3 до 11 лет. Аргентина завершит этот год с полной защитой населения от COVID-19. Как подчеркивает министр, у них есть запас времени, чтобы реализовать этот план.

Виссотти отметила, что в стране к возрастной группе от 3 до 11 лет относятся до 6 млн человек. Планы вакцинации будут определять местные власти. Они смогут включать туда как школьников, так и детсадовцев.

В начале августа в Аргентине начали прививать от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет с проблемами со здоровьем. Им ставили препарат компании Pfizer. На этой неделе вакцинировать начали несовершеннолетних без хронических заболеваний.

По официальным данным Минздрава, в Аргентине от COVID-19 привиты 22,3 млн человек. Всего в стране проживают 45,8 млн человек. Кроме препаратов Pfizer и Sinopharm для вакцинации населения применяют российскую вакцину "Спутник V" и препараты, которые разработали компании Moderna и CanSino.

В мире,Pfizer,Минздрав РФ,
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