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Журналиста CNN обвинили в самопиаре во время интервью с Лукашенко

Lenta.ruиещё 1
59 минут назад

Агентство БелТА обвинило журналиста CNN Мэтью Чанса, который брал интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко, в самопиаре, и заявило, что целью беседы оказались не ответы лидера на вопросы, а «откровенная конфронтация в нарушение всех правил журналистики».

Журналиста CNN обвинили в самопиаре из-за интервью с Лукашенко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В агентстве отметили, что американским зрителям показали лишь восемь минут из часовой записи, при этом большую часть в нем занимают «авторские замечания и видеонарезки».

В БелТА подчеркнули, что Лукашенко дал интервью с условием, что из него не вырежут фрагменты, не дополнят готовый материал, а беседа пройдет без купюр. На стадии согласования CNN согласился с этими требованиями, однако потом изменил позицию.

«Мы в CNN не принимаем никаких ограничений по поводу того, как использовать материалы интервью, и будем использовать эту съемку так, как посчитаем нужным», — заявил интервьюер Мэтью Чанс после завершения записи.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью американскому телеканалу 30 сентября. В частности, речь шла об инциденте с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, после чего был задержан оппозиционер Роман Протасевич и его девушка София Сапега. Также лидер порассуждал о планах Белоруссии захватить США и прокомментировал планы отомстить Евросоюзу. Глава государства оценил успехи страны в борьбе с пандемией коронавируса и рассмотрел варианты развития событий при нападении на республику.

В мире,София Сапега,Роман Протасевич,Александр Лукашенко,ЕС,CNN,
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