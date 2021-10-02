Японию возмутили планы России на Кунашир

Правительство Японии протестует против учений российских вооруженных сил, которые власти страны запланировали провести в октябре в акватории острова Кунашир. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Sankei.

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По информации издания, Москва предупредила Токио о подготовке учений в конце сентября.

Ранее Япония выразила протест властям России в связи с планами по введению особого налогового режима на Курильских островах. По мнению Кацунобу Като, генерального секретаря японского правительства, это решение российских властей противоречит позиции Токио по Курилам, а также сути обсуждений совместной экономической деятельности, которая велась до этого момента.