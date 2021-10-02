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Япония выразила протест в связи с готовящимися учениями ВС РФ на Кунашире

Елена Прошина
29 минут назад

Правительство Японии протестует против учений российских вооруженных сил, которые власти страны запланировали провести в октябре в акватории острова Кунашир. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Sankei.

Японию возмутили планы России на Кунашир
Фото: ТАССТАСС

По информации издания, Москва предупредила Токио о подготовке учений в конце сентября.

Ранее Япония выразила протест властям России в связи с планами по введению особого налогового режима на Курильских островах. По мнению Кацунобу Като, генерального секретаря японского правительства, это решение российских властей противоречит позиции Токио по Курилам, а также сути обсуждений совместной экономической деятельности, которая велась до этого момента.

Москва и Токио в течении многих лет продолжают консультации для создания мирного договора по итогам Второй мировой войны. Разногласия по поводу южной части Курил остаются основным препятствием для разрешения всех вопросов. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза. Но Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. Токио часто выражает недовольство по поводу деятельности России в южной части Курил. Эти возражения Москва систематически отвергает. МИД России периодически подчеркивает, что российский суверенитет над Курилами не подлежит сомнению.

В мире,Политика,Армия,МИД,ИТАР-ТАСС,
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