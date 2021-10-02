Лукашенко предложил журналисту CNN побеседовать с Протасевичем

«Что касается задержанного Протасевича, оппозиционера. Мы можем вам предоставить возможность с ним встретиться, и вы с ним поговорите. Не надо мне задавать вопросы об этом. Он вам расскажет. Он уже много чего рассказал», — приводит слова Лукашенко издание «СБ. Беларусь сегодня».