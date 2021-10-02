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В Италии заявили о возможности ввести получившим "Спутник" другую вакцину

Елена Прошина
8 минут назад

Джованни Рецца, глава управления по предупреждению заболеваний министерства здравоохранения Италии, заявил, что местные жители могут получить дополнительную вакцину, даже если они уже прошли вакцинацию от COVID-19 китайским или российским препаратом. Об этом пишет РИА Новости.

Привитых «Спутником V» в Италии заставят ревакцинироваться
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он сообщил, что высший совет здравоохранения может разрешить поставить другую вакцину тем, кто был вакцинирован такими препаратами, как «Синовак» или «Спутник V».

Рецца сделал это заявление, отвечая на вопрос о порядке доступа на работу надомных работников, сиделок и домработников. С 15 октября эти категории специалистов обязаны будут иметь green pass. Этот сертификат свидетельствует о том, что человек прошел иммунизацию, выздоровел или прошел быстрый тест на COVID-19.

Российским «Спутником V» вакцинировались некоторые итальянцы, живущие близ республики Сан-Марино. В рамках кампании по вакцинации населения «Спутник V» в Сан-Марино применяли в 83% случаях. В конце июля республика достигла уровня порога массовой вакцинации в 70% населения. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что эффективность «Спутника V» в Сан-Марино составила 94,8%.

Ранее Сергей Разов, посол России в Италии, предупредил, что итальянские власти планируют рассмотреть возможность включения привитых «Спутником V» людей в местную систему COVID-сертификатов. Однако сроки реализации этой инициативы пока неизвестны, сообщил дипломат.

В мире,Российский фонд прямых инвестиций,РИА Новости,
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