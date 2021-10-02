Привитых «Спутником V» в Италии заставят ревакцинироваться

Джованни Рецца, глава управления по предупреждению заболеваний министерства здравоохранения Италии, заявил, что местные жители могут получить дополнительную вакцину, даже если они уже прошли вакцинацию от COVID-19 китайским или российским препаратом. Об этом пишет РИА Новости.

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Он сообщил, что высший совет здравоохранения может разрешить поставить другую вакцину тем, кто был вакцинирован такими препаратами, как «Синовак» или «Спутник V».

Рецца сделал это заявление, отвечая на вопрос о порядке доступа на работу надомных работников, сиделок и домработников. С 15 октября эти категории специалистов обязаны будут иметь green pass. Этот сертификат свидетельствует о том, что человек прошел иммунизацию, выздоровел или прошел быстрый тест на COVID-19.

Российским «Спутником V» вакцинировались некоторые итальянцы, живущие близ республики Сан-Марино. В рамках кампании по вакцинации населения «Спутник V» в Сан-Марино применяли в 83% случаях. В конце июля республика достигла уровня порога массовой вакцинации в 70% населения. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что эффективность «Спутника V» в Сан-Марино составила 94,8%.