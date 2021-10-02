Лукашенко: Белоруссия успешнее Запада справляется с пандемией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что его страна успешнее преодолевает пандемию коронавируса, чем это делают страны Запада. Соответствующее заявление он сделал в интервью телекомпании CNN, фрагмент которого привело в ночь на субботу издание "СБ. Беларусь сегодня".

Фото: ТАСС ТАСС

В разговоре с корреспондентом он заявил, что на Западе распространяются фейковые заявления о ситуации с коронавирусом в Белоруссии. "Вам хочется сказать, что вот этот диктатор Беларуси - безумец, что он людей не лечит. Я еще больше погружен в это, чем вы, на Западе, все вместе взятые руководители. Более того, не знаю, переболели ли вы, но я перенес эту болезнь и знаю, что это за болезнь. Понимаете? Поэтому у меня и лично есть основания делать определенные выводы и советовать людям. А то, что я сказал, что вы можете выпить 100 грамм и в баню сходить, - так это норма. Мы же цивилизованные люди - это же в шутку было сказано. А вы начали хватать, что Лукашенко так лечит людей - водкой и баней. Это была шутка", - заявил Лукашенко.

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"Мы лечим по единым протоколам Всемирной организации здравоохранения. Она дает единый протокол, что в Америке, что в Великобритании, что в России, что у нас. И мы лечим. Но оказались более успешными, потому что вы свою медицину развалили, а мы ее укрепляли постоянно. Дай бог, чтобы все закончилось, как сейчас, чтобы не было хуже. Поэтому не надо меня обвинять - это фейки. Все, что вы сказали, - это фейки, полученные из интернета. Стыдно для такого канала", - сказал президент.

Несерьезное отношение

Он также опроверг мнение, что в Белоруссии, которая не вводила массовый карантин в разгар пандемии, несерьезно отнеслись к ситуации. "Вы сказали, что я несерьезно воспринял этот мировой психоз? Подтверждаю, это действительно психоз. Это и сейчас происходит в мире. Мы слишком ушли при решении каких-то других вопросов от лечения людей, от защиты людей. Особенно у вас на Западе: в Америке, в Великобритании. Белорусского штамма, кстати, не было, а английский штамм бродит до сих пор по Европе. То есть вы фактически породили новый вирус. Поэтому не надо кивать на нас", - отметил он.

Президент подчеркнул, что смертность от коронавируса в Белоруссии существенно ниже, чем на Западе. "Что касается наших смертей, так у нас шесть-восемь человек в сутки погибает с подозрением на ковид. И мы все у патологоанатомов проверяем, и не всегда это подтверждается. В Соединенных Штатах Америки тысячами гибнут. В Великобритании сотнями гибнут. И вы меня упрекаете, что мы неправильно лечим?" - спросил он.