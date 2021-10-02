Лукашенко решил «не мстить» Евросоюзу

«То, что нам надо продать, – главный вопрос: продать то, что мы производим, все элементарно может потребить одна Россия. А у нас еще есть полуторамиллиардный Китай – наши друзья, мы там продадим еще что-то. Мы продадим в Турции, Иране, Пакистане, Индии. У нас нормальные с ними отношения. Мы обходимся без вас. Без вас и без Америки. Обойдемся и в будущем», – пояснил Лукашенко. Он выразил мнение, что, судя по всему, Евросоюзу мстит не Минск, а Лондон, который вышел из этого содружества.