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В ООН заявили, что к концу 2022 года можно вакцинировать от коронавируса весь мир

Газета.Ruиещё 1
12 минут назад

Председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид, призвал все страны мира объединиться в борьбе с пандемией SARS-CoV-2 и обеспечить всемирную вакцинацию против коронавируса к концу 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

В ООН решили вакцинировать весь мир к концу 2022 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я намерен воспользоваться своими полномочиями, чтобы объединить всех. Моя задача — обеспечить, чтобы мы все пришли к гораздо более обнадеживающим срокам по вакцинации всего населения мира к концу 2022 года" - сказал Шахид.

Он отметил, что с трибуны ООН прозвучали обнадеживающие слова от представителей стран производителей противоковидных вакций - США, Индии, Китая и других.

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Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что пандемия продлится по крайней мере еще год. До этого генеральный директор транснациональной фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что если будет проводиться ежегодная вакцинация против коронавируса, пандемия закончится и мир вернется к "нормальной жизни".

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