Лукашенко прокомментировал принудительную посадку самолетов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна может гарантировать безопасность пролета зарубежных самолетов над республикой. Однако если специалисты увидят в пролетающем воздушном судне угрозу, то посадят самолет любой страны. Об этом пишет ТАСС.
Как сообщил Лукашенко, бояться пролетать над территорией Белоруссии не нужно, он гарантирует полную безопасность полетов для представителей любой страны. Но если правоохранительные органы вычислят в каком-либо самолете угрозу безопасности для граждан Белоруссии, то немедленно посадят его.
Лукашенко отметил, что другие страны поступят подобным образом, поэтому в этом вопросе он не исключение. Он добавил, что не может никого заставить лететь через Белоруссию, и если кому-то удобно летать через Северный полюс — это их право.
«Нет вас – здесь летают другие, ничего, обойдемся», – заявил Лукашенко.
23 мая борт авиакомпании Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал Александр Лукашенко. На борту оказался Роман Протасевич, основатель оппозиционного Telegram-канала, признанного в республике экстремистским. Он был задержан белорусскими правоохранителями.