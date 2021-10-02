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Лукашенко допустил принудительную посадку любого самолета в Белоруссии

Елена Прошина
2 октября 2021

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна может гарантировать безопасность пролета зарубежных самолетов над республикой. Однако если специалисты увидят в пролетающем воздушном судне угрозу, то посадят самолет любой страны. Об этом пишет ТАСС.

Лукашенко прокомментировал принудительную посадку самолетов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщил Лукашенко, бояться пролетать над территорией Белоруссии не нужно, он гарантирует полную безопасность полетов для представителей любой страны. Но если правоохранительные органы вычислят в каком-либо самолете угрозу безопасности для граждан Белоруссии, то немедленно посадят его.

Лукашенко отметил, что другие страны поступят подобным образом, поэтому в этом вопросе он не исключение. Он добавил, что не может никого заставить лететь через Белоруссию, и если кому-то удобно летать через Северный полюс — это их право.

«Нет вас – здесь летают другие, ничего, обойдемся», – заявил Лукашенко.

23 мая борт авиакомпании Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал Александр Лукашенко. На борту оказался Роман Протасевич, основатель оппозиционного Telegram-канала, признанного в республике экстремистским. Он был задержан белорусскими правоохранителями.

В мире,Безопасность,Экстренная посадка,Роман Протасевич,Александр Лукашенко,МВД,ИТАР-ТАСС,
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