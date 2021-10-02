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На Украине объявили сроки возвращения Крыма

Ura.Ruиещё 1
23 минуты назад

Украина вернет Крым и Донбасс к 2030 году. Об этом заявили депутаты украинской партии «Слуга народа» на совещании.

На Украине объявили сроки возвращения Крыма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Какова наша общая цель? В 2030 году Украина восстановила свои суверенные границы и стала развитой экономикой», — написано на слайде, который опубликовала в своем Facebook заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

Совещание партии «Слуга народа» проходит в Трускавице. «Сообщалось, что на нем представят план трансформации страны, который глава государства Владимир Зеленский презентовал во время недавнего визита в США», — напоминает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться и пообщаться со своими российским коллегой Владимиром Путиным на любой нейтральной территории. Единственным условием для проведения такой встречи должно стать обсуждение украинских территорий, которые в Киеве считают «оккупированными».

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