На Украине объявили сроки возвращения Крыма

Украина вернет Крым и Донбасс к 2030 году. Об этом заявили депутаты украинской партии «Слуга народа» на совещании.

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«Какова наша общая цель? В 2030 году Украина восстановила свои суверенные границы и стала развитой экономикой», — написано на слайде, который опубликовала в своем Facebook заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

Совещание партии «Слуга народа» проходит в Трускавице. «Сообщалось, что на нем представят план трансформации страны, который глава государства Владимир Зеленский презентовал во время недавнего визита в США», — напоминает РИА «Новости».