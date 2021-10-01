В Грузии раскрыли подробности задержания Саакашвили

Премьер-министр и прокурор Грузии раскрыли подробности задержания экс-президента страны Михаила Саакашвили. Об этом сообщает РИА «Новости».

Фото: © Georgian Interior Ministry Press Service © Georgian Interior Ministry Press Service

По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, власти были информированы о приезде Саакашвили в страну, однако в течение дня опровергали это, чтобы не помешать тайной операции по его задержанию.

Премьер выразил уверенность, что задержанием Саакашвили власти предотвратили «большую провокацию и беспорядки в стране».

Прокурор Джарджи Циклаури в эфире телекомпании «Рустави 2» опроверг появившиеся в ряде СМИ сообщения о том, что Саакашвили сам сдался грузинским властям.

«Реальность такова - МВД Грузии получило оперативную информацию, что Саакашвили скрывался на определенном адресе, после чего была запланирована и качественно выполнена операция, в результате которой разыскиваемый Саакашвили был обнаружен на конспиративной квартире», - цитирует прокурора РИА «Новости».

В свою очередь, грузинский омбудсмен Нино Ломджария после посещения Саакашвили в тюрьме в Рустави рассказала, что, по словам экс-президента, в момент задержания он находился один, сам открыл полиции дверь и не оказывал сопротивления, правоохранителям не понадобилось применять силу.