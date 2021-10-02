Президент Финляндии призвал Запад наладить диалог с Россией

Европейским странам стоит изменить свое отношение к России и начать выстраивать с ней диалог, считает президент Финляндии Саули Ниисте. С таким заявлением он выступил на семинаре, посвященном 60-летию национального Института внешней политики.
"Вместо стремления к сотрудничеству мы имеем растущее недоверие и взаимные обвинения. Несмотря на это, я призываю вас взглянуть на ситуацию шире", - передает РИА Новости комментарий финского лидера.
Он напомнил, что доверительные отношения с Москвой - один из столпов европейской и мировой безопасности.
"Я все же не думаю, что устойчивые существующие или предполагаемые отношения могут быть построены только на военной силе, - признал Ниисте. - Иначе мы, не заметив этого, можем войти в более масштабный конфликт, чем имеем сейчас".