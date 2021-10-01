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Саакашвили заявил о новой жене

Вероника Полынина
1 час назад

Задержанный в Грузии бывший президент страны Михаил Саакашвили сообщил, что у него новая жена – депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько.

Саакашвили заявил о новой жене
Фото: CC BY-SA 4.0 / Kkavuza /CC BY-SA 4.0 / Kkavuza /

Об этом стало известно из видеозаписи, опубликованной Ясько в Facebook после задержания Саакашвили.

«Мы с Лизой решили всем сообщить, что мы вместе. Мы начинаем новую жизнь, новую семью», - говорит бывший президент.

Ясько пояснила, что видео было записано перед отъездом Саакашвили с Украины в Грузию.

Слухи о романе Саакашвили с нардепом от «Слуги народа» появились в июне 2020 года.

Появилось видео с задержанным Саакашвили

Тем временем, законная жена Саакашвили Сандра Рулофс после задержания супруга опубликовала пост в Facebook в его поддержку.

«Он сдержал обещание! Приехал мирно, прошел всю страну, сообщил нам, по какому плану действовать, и при этом наглядно показал нам истинное лицо правительства и пороки системы.

Завтра вы оцените его героическое и гениальное поведение - на всех референдумах! Миша - победитель!» - написала Рулофс.

Ранее 1 октября Михаил Саакашвили был задержан в Грузии, куда приехал впервые за восемь лет. Грузинские власти расследуют против экс-президента несколько уголовных дел.

В мире,Елизавета Ясько,Михаил Саакашвили,Верховная Рада,
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