Саакашвили заявил о новой жене

Задержанный в Грузии бывший президент страны Михаил Саакашвили сообщил, что у него новая жена – депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько.
Об этом стало известно из видеозаписи, опубликованной Ясько в Facebook после задержания Саакашвили.
«Мы с Лизой решили всем сообщить, что мы вместе. Мы начинаем новую жизнь, новую семью», - говорит бывший президент.
Ясько пояснила, что видео было записано перед отъездом Саакашвили с Украины в Грузию.
Слухи о романе Саакашвили с нардепом от «Слуги народа» появились в июне 2020 года.
Тем временем, законная жена Саакашвили Сандра Рулофс после задержания супруга опубликовала пост в Facebook в его поддержку.
«Он сдержал обещание! Приехал мирно, прошел всю страну, сообщил нам, по какому плану действовать, и при этом наглядно показал нам истинное лицо правительства и пороки системы.
Завтра вы оцените его героическое и гениальное поведение - на всех референдумах! Миша - победитель!» - написала Рулофс.
Ранее 1 октября Михаил Саакашвили был задержан в Грузии, куда приехал впервые за восемь лет. Грузинские власти расследуют против экс-президента несколько уголовных дел.