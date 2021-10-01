Саакашвили заявил о новой жене

Фото: CC BY-SA 4.0 / Kkavuza / CC BY-SA 4.0 / Kkavuza /

Об этом стало известно из видеозаписи, опубликованной Ясько в Facebook после задержания Саакашвили.

«Мы с Лизой решили всем сообщить, что мы вместе. Мы начинаем новую жизнь, новую семью», - говорит бывший президент.

Ясько пояснила, что видео было записано перед отъездом Саакашвили с Украины в Грузию.

Слухи о романе Саакашвили с нардепом от «Слуги народа» появились в июне 2020 года.

Тем временем, законная жена Саакашвили Сандра Рулофс после задержания супруга опубликовала пост в Facebook в его поддержку.

«Он сдержал обещание! Приехал мирно, прошел всю страну, сообщил нам, по какому плану действовать, и при этом наглядно показал нам истинное лицо правительства и пороки системы.

Завтра вы оцените его героическое и гениальное поведение - на всех референдумах! Миша - победитель!» - написала Рулофс.