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Генеральный директор ВОЗ рассказал о встрече с Мурашко

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал о прошедшей встрече с главой Минздрава России Михаилом Мурашко в своем официальном Twitter. Переговоры состоялись 1 октября в Женеве.

Генеральный директор ВОЗ рассказал о встрече с Мурашко
Фото: @DrTedros@DrTedros

Глава ВОЗ назвал встречу с Мурашко «конструктивной» и поблагодарил его за эффективный диалог. Он также сообщил, что в ходе переговоров была обсуждена процедура включения вакцин от коронавируса в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для экстренного применения.

«Спасибо, министр здравоохранения России Михаил Мурашко, за ваш визит и конструктивную встречу», — подчеркнул Гебрейесус, написав «спасибо» на русском языке.

Гебрейесус добавил, что в ходе диалога с Мурашко также рассматривались такие «новые инициативы ВОЗ», как создание академии в Лионе, биохаба в Швейцарии и центра данных о пандемиях в Берлине..

Помощник Мурашко Алексей Кузнецов рассказал, что министр участвует в неформальной встрече членов Исполнительного комитета ВОЗ в Женеве. На переговорах Гебрейесусом «обсуждались различные аспекты сотрудничества России и Всемирной организации здравоохранения, вопросы борьбы с распространением COVID-19 на глобальном уровне».

Программа рабочего визита Мурашко включает «ряд двусторонних встреч для согласования позиций по ключевым международным направлениям развития здравоохранения.

Ранее Мурашко призвал к единым подходам в вопросе признания сертификатов о вакцинации. По его мнению, главным фактором в этой ситуации должен стать зафиксированный факт вакцинации гражданина.

В мире,Политика,Михаил Мурашко,Алексей Кузнецов,Минздрав РФ,ВОЗ,
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