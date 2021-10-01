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Лукашенко пригрозил посадить любой самолет при угрозе Белоруссии

Газета.Ru
7 минут назад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике будет посажено любой самолет при угрозе белорусскому государству. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу CNN, отрывок которого был показан телеканалом «Беларусь 1».

Лукашенко пригрозил посадить любой самолет при угрозе Белоруссии
Фото: Nikolay Petrov/BelTA/ReutersNikolay Petrov/BelTA/Reuters

При этом, как заверил белорусский лидер, он гарантирует безопасность пролета иностранных самолетов над республикой.

«Если вы боитесь летать над нашей территорией, могу вам лично, вашей компании и вашей стране и любой другой гарантировать полную безопасность полетов над Беларусью так, как это было всегда. Но если я и правоохранительные органы будут видеть угрозу белорусскому государству, мы посадим здесь любой самолет – будь то Великобритании или США», — сказал Лукашенко.

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка Софья Сапега. После этого ее арестовали в Белоруссии на два месяца. Инцидент вызвал международный скандал.

В дальнейшем Лукашенко назвал спланированной провокацией инцидент с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair.

В мире,Роман Протасевич,Александр Лукашенко,МВД,CNN,
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