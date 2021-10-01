Лукашенко пригрозил посадить любой самолет при угрозе Белоруссии

«Если вы боитесь летать над нашей территорией, могу вам лично, вашей компании и вашей стране и любой другой гарантировать полную безопасность полетов над Беларусью так, как это было всегда. Но если я и правоохранительные органы будут видеть угрозу белорусскому государству, мы посадим здесь любой самолет – будь то Великобритании или США», — сказал Лукашенко.