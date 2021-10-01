«Ничего не бойтесь». Саакашвили оставил обращение в соцсети

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили незадолго до задержания в Тбилиси разместил на своей странице в Facebook обращение к соотечественникам, где призвал их ничего не бояться. Об этом пишет РИА Новости.
«С большой вероятностью сейчас меня задержат в Тбилиси. Но хочу сказать, ничего не бойтесь, идите завтра на выборы. Отдайте свой голос, и третьего числа все вместе будем праздновать победу. Я приехал, чтобы помочь вам, другого выбора у нас не было. Я ничего не боюсь и призываю вас не бояться», - приводит издание слова Саакашвили.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании Саакашвили, не уточнив, где именно это произошло. По его словам, Саакашвили переведен в пенитенциарное учреждение.
Ранее Михаил Саакашвили сообщил в соцсетях, что вернулся в Грузию после восьми лет отсутствия. На родине экс-президент проходит обвиняемым по ряду уголовных дел, а по одному из них уже осужден заочно – за коррупцию и злоупотребление служебным положением политика приговорили к 3,5 годам лишения свободы.