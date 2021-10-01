Главное за день: «газовый героин» России и новая версия убийства  Листьева

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В Киеве обвинили Москву в подсаживании ЕС на «газовый героин»

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Москва подсаживает европейские страны на «газовый героин». Об этом в эфире телеканала НТА заявила депутат Верховной рады София Федына, комментируя заключение долгосрочных контрактов «Газпрома» с Венгрией.

Федына назвала нынешние цены на газ в Европе неподъемными для рынка. По ее словам, Москва шантажирует государства Европы, чтобы вынудить их искать более доступных поставщиков. В пример она привела Венгрию, которая заключила контракт с «Газпромом» на поставки голубого топлива в обход Украины.

По ее словам, в скором времени другие европейские страны последуют примеру Венгрии. В первую очередь, договориться с «Газпромом» могут Австрия, Сербия и Германия.

Белорусский генерал повторил слова Путина про сортир

Бывший начальник Генерального штаба белорусской армии, депутат палаты представителей генерал-майор Олег Белоконев потребовал «мочить в сортире» противников власти. Его слова приводит СТВ.

Ранее в Минске были убиты сотрудник КГБ и стрелявший в него работник крупнейшей ИТ-компании ЕРАМ Андрей Зельцер, которого подозревают в причастности к террористической деятельности. В Интернет выложили видео штурма квартиры и перестрелки, которую снимала супруга Зельцера.

Белоконев назвал убийство беспрецедентным случаем «цинизма и жестокости», так как «эти люди готовились, и человек настроен был стрелять».

«Он прекрасно понимает, что он делает, для чего он это делает, все это кидалось в стрим. Вот эта супруга его, или как ее там назвать, которая хладнокровно все это снимала Лежачий, убитый муж уже. Офицер раненный или убитый в то время. И она спокойно все это снимает. Где, в каких семьях воспитывались эти люди?» - задался вопросом генерал.

В Черногории задержали уволенного Медведевым за крупное хищение экс-чиновника

В Черногории по запросу Интерпола задержан экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян, ранее заочно арестованный в России. Об этом пишет портал Vijesti.

По данным издания, Игоря Чуяна задержали на курорте Тиват на основании запроса московского бюро Интерпола и заключили под стражу решением Высокого суда Подгорицы. Чуяна ожидает экстрадиция.

Игорь Чуян почти десять лет возглавлял Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование). Он был снят с этого поста в 2018 году распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева с формулировкой «по собственному желанию». В декабре того же года стало известно, что он стал фигурантом уголовного дела, пишет РБК.

Киев похвастался возможностью помешать России нанести ядерный удар

Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что Россия не применит ядерное оружие против Украины, так как «прекрасно знает» возможности Киева. Об этом он рассказал в интервью Politeka-live.

Арестович подчеркнул, что ядерное оружие необходимо для предотвращения глобальной войны и на региональные конфликты оно не влияет.

«[При угрозе ядерного конфликта - прим.ред.] мы используем наши возможности в Российской Федерации, о которых они прекрасно знают, поэтому они не пойдут на использование ядерного оружия», - заявил он.

Когда отменят ковидные ограничения

В Роспотребнадзоре объяснили, что меры по борьбе с распространением коронавируса отменят только в том случае, если россияне перестанут заражаться инфекцией. Как сообщает агентство «ФедералПресс», сейчас для этого нет предпосылок.

«Ограничения будут отменены после того, как россияне перестанут заражаться коронавирусом. Сейчас оснований для отмены ограничений нет», – заявили в ведомстве.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в связи с типичным для осени ростом заболеваемости увеличение числа инфицированных COVID-19 наблюдается в 56 регионах страны. Болезнь активно распространяется на территории страны в течение последних трех недель.

Минаев назвал свою версию убийства журналиста Листьева

Музыкант Сергей Минаев озвучил свою версию убийства первого генерального директора телекомпании ОРТ Влада Листьева. Как он рассказал в шоу «Легенда» на YouTube-канале RTVI, телеведущий мог просто «заиграться» в опасное время и враждовал с теми, кто не смог его простить.

Певец отверг причастность к убийству журналиста члена Совфеда Сергея Лисовского, который тогда руководил компанией «Реклама-холдинг».

«Листьев находился в конфронтации с теми силами, которые это ему простить не могли, и он знал, что ходит по лезвию ножа. Ну вот посчитал, что сможет переиграть. Когда человек выходит на дуэль, он знает, что его могут убить, но он на это идет осознанно», – заявил Минаев.

До 50 тысяч: дачников припугнули штрафом за мусор

По действующему законодательству дачники, являющиеся собственниками или пользователями земельных участков, должны убирать различные виды мусора и иные отходы своей придомовой территории. Об этом заявил агентству «Прайм» ведущий юрист «Евразийской Юридической Ассоциации "Сенатор"» Сергей Савельев. Как он пояснил, земельный участок граждане должны использовать строго по своему целевому назначению. Складирование различных бытовых отходов, организация свалок, загрязнение территории и порча земли запрещены.

«За невыполнение этой обязанности дачники могут быть привлечены к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.8 КоАП РФ и на них может быть наложен административный штраф от 20 до 50 тысяч рублей», — подчеркнул он.

Дачнику грозит штраф в размере 3-5 тысяч рублей, если складирование мусора или отходов на дачном участке повлекло за собой порчу земли, предупредил Савельев.

В соли «Экстра» нашли опасную добавку

В пищевой соли «Экстра» обнаружили опасную добавку - E536 или ферроцианид калия.

Как сообщает Live24, это химическое вещество препятствует комкованию и слеживанию соли, в также придает ей белый цвет.

В непищевой промышленности ферроцианид калия применяется для выделения и утилизации радиоактивного цезия, получения синильной кислоты, в производстве цианистых соединений, для окрашивания тканей, а также как компонент ингибирующих покрытий.

Испытания на крысах и мышах показали, что ферроцианид является для них смертельным в дозировке 6400 мг/кг. При этом данных о смертельной дозировке для человека нет.

В России начался военный призыв

В осенний период в Вооруженные силы России отправятся служить 127,5 тысячи человек. Соответствующий указ, подписанный главой государства Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.

В документе уточняется, что призыву на военную службу, который будет проходить в период с 1 октября по 31 декабря, подлежат россияне в возрасте от 18 до 27 лет.