В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+4° в 
Пробки 0 баллов
USD 72.92EUR 84.46BRENT 79.17
Войти в почту

Привитых «Спутником V» в Италии потребовали ревакцинировать

News.ruиещё 6
1 час назад

В Италии задумались над ревакцинацией людей, привитых «Спутником V». Им могут ввести просто ещё одну дозу другой вакцины, заявил представитель Минздрава страны, член научно-технического комитета по борьбе с пандемией Джанни Рецца. Об этом пишет агентство ANSA.

Привитых «Спутником V» в Италии потребовали ревакцинировать
Фото: sputnikvaccine.comsputnikvaccine.com

Высший совет здравоохранения предложил рассмотреть введение дополнительной дозы вакцины от коронавируса тем, кто был вакцинирован такими вакцинами, как Sinovac и «Спутник V», — сказал Рецца.

Однако он уточнил, что на это нужно получить постановление регулирующего органа. Сложности с российским препаратом состоят ещё и в том, что он не зарегистрирован ВОЗ в отличие от китайского Sinovac.

Привитые «Спутником V» итальянцы испытывают дополнительные сложности с получением сертификата о вакцинации (грин-пасса), так как вакцина не признана в Италии.

В Сан-Марино, например, где большинство граждан привито российским препаратом, люди также обязаны будут сделать третью прививку другим препаратом, одобренным Европейским агентством лекарственных средств (EMA), чтобы получить грин-пасс. Причём их обязали это сделать до 15 октября.

Ранее призвали жёстче наказывать россиян за несоблюдение масочного режима. Такое мнение выразил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. Он призвал увеличить штрафы и расширить просветительскую деятельность о необходимости ношения средств индивидуальной защиты в общественных местах.

В мире,Андрей Исаев,Минздрав РФ,ВОЗ,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители