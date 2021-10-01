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На Украине подготовят закон о признании документов ДНР и ЛНР

Елена Прошина
29 минут назад

Правительство Украины начало подготовку законопроекта, где будут прописаны процедуры амнистии и признания некоторых документов ДНР и ЛНР, пишет «РБК на Украине» со ссылкой на вице-премьера страны по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.

На Украине подготовят закон о признании документов ДНР и ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Резников на "Х Ежегодном судебном форуме" сообщил, что 15 октября Венецианская комиссия рассмотрит законопроект о переходном периоде, но украинское правительство уже работает над законопроектом о процедурах.

"Не дожидаясь принятия законопроекта о переходном периоде, мы уже работаем над законопроектом о процедурах. Это более детальный, более глубокий закон, в котором будет проговариваться, как подробно делать амнистию, как делать конвалидацию определенных документов. Такой правовой доктрины как конвалидация до этого в Украине не было", - сказал Резников.

Как сообщает издание, конвалидация - процедура признания ряда документов, выданных в ДНР и ЛНР, например, свидетельства о рождении, смерти, заключении и расторжении брака.

Как ранее писал «Интерфакс», в начале августа стало известно, что правительство Украины одобрило законопроект "Об основах государственной политики переходного периода". В частности, в документе предлагается закрепление на законодательном уровне за Российской Федерацией статуса «государства-агрессора», принятие мер в отношении участников конфликта, а также определение базовых принципов «деоккупации» и реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий.

Президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что принятие этого закона будет означать фактический выход Украины в одностороннем порядке из минского процесса.

Венецианская комиссия - консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году. С 2002 года участвовать в работе комиссии могут и страны, не входящие в СЕ. Сессии проходят в Венеции, откуда и неофициальное название комиссии.

В мире,Алексей Резников,Ангела Меркель,Владимир Путин,Правительство Украины,Совет Европы,РБК,Интерфакс,
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