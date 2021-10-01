Кличко выступил с песней из собственных цитат

"Прибыл в аэропорт Борисполь, где, по протоколу, как мэр столицы, должен был встречать канцлера Германии Ангелы Меркель. Как это было и во время ее прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду", – написал мэр Киева в своем Telegram-канале.