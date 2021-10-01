Кличко выступил с песней из собственных цитат

Мэр Киева Виталий Кличко на концерте группы «Карта свiту» 30 сентября исполнил песню «Однажды я стану мэром». Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Instagram-аккаунт политика, где он опубликовал видео выступления.
Отмечается, что песня была презентована в июне. Текст композиции состоит их самых известных высказываний мэра.
В опубликованном видео Кличко пожелал музыкантам удачи. Он отметил, что «нужно мечтать» и тогда сможешь стать мэром. Трек стал вирусным и попал в тренды музыкальных хит-парадов, в их числе оказался и топ новинок Apple Music.
Сообщалось, что Виталий Кличко выпустил сборник своих знаковых фраз и оговорок под названием «Далее будет. Я не молчу».
Ранее 22 августа Кличко заявил, что его не пустили в столичный аэропорт Борисполь встречать Ангелу Меркель, которая прибыла с визитом в Украину.
"Прибыл в аэропорт Борисполь, где, по протоколу, как мэр столицы, должен был встречать канцлера Германии Ангелы Меркель. Как это было и во время ее прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду", – написал мэр Киева в своем Telegram-канале.