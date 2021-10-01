Украина отгородится интеллектуальной стеной от России и Белоруссии

Украина намерена построить интеллектуальную государственную границу с Россией и Белоруссией, заявили в украинском МВД.

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«В следующем году предстоит «большое строительство границ». Это и инженерные сооружения, выполненные специалистами, и в целом новая интеллектуальная граница, которая даст возможность пограничникам на 100% контролировать границы нашей страны», - приводятся в сообщении слова министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского.

По его словам, для полного обустройства границ нужно 17 миллиардов гривен. МВД предлагает заложить эти средства в бюджет 2022 года.

Как сообщили в ведомстве, Монастырский осмотрел недавно возведенный участок украино-российской границы в Луганской области. Здесь установлен комплекс защитных инженерных сооружений: противотранспортный ров и вал, контрольно-следовая полоса, рокадная дорога, заградительный забор с колючей проволокой и интеллектуальная система видеонаблюдения на 15 наблюдательных башнях, каждая из которых охватывает 10 км государственной границы. Также граница оснащена всепогодными камерами, сенсорными, вибрационными и тепловизионными устройствами.

«Сегодня я увидел совсем другой уровень обустройства границы. Это интеллектуальная граница, требующая минимального вмешательства человека. И даже из Киева можно отследить нарушение рубежей государства», - сказал Монастырский, уточнив, что обустроен участок протяженностью более 100 километров.

В свою очередь председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что до конца года планируется принять в эксплуатацию половину завершенного участка Харьковского пограничного отряда. На следующий год запланировано проведение инженерных работ на участках Сумского и Луганского отрядов, чтобы полностью защитить границу с Россией.