Украинский город переименовали из-за «придуманной россиянами прицепки»

Городской совет украинского Владимир-Волынского переименовал город во Владимир, чтобы избавиться от наименования в русле проводимой «деколонизации». Об этом в Facebook сообщил народный депутат Владимир Вятрович.

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По его словам, «без прицепки, выдуманной россиянами», город обрел историческое название. Это решение должна утвердить Верховная рада.

Автором инициативы является народный депутат Игорь Гузь. Он призвал «восстановить историческую справедливость», заявив, что город знали под «историческим» названием «сотни лет во всей Европе», и только во времена Российской империи, а затем и Советского Союза, городу добавили наименование «Волынский».

Владимир-Волынский известен с X века. В XII веке он стал центром Волынского княжества, позже Галицко-Волынского княжества. Вторую часть к его названию добавили, когда после раздела Польши в 1795 году город вошел в состав Российской империи, чтобы отличать от российского Владимира-на-Клязьме.

Это не первый случай «восстановления исторической справедливости». Ранее вторую часть топонима потерял город Переяслав-Хмельницкий. В Верховной раде решение мотивировали тем, что гетман малороссийских казаков Богдан Хмельницкий, в честь которого назван город, в XVI веке пошел на воссоединение земель Левобережной Украины с Московским царством.