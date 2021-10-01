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Раскрыто местонахождение Саакашвили

Елена Прошина
25 минут назад

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили находится в украинском городе Трускавец и в течение последних четырех дней не покидал территории страны. Об этом сообщает телекомпания «Имеди».

Напомним, что ранее политик заявил о прибытии в Батуми вопреки угрозам властей Грузии задержать его при пересечении границы страны.

«Саакашвили отправился из Амстердама на Украину 24 сентября, после чего он не покидал территорию Украины. По нашим данным, в течение последних четырёх дней он находится в украинском городе Трускавец», – заявили в телекомпании.

В МВД Грузии также опровергли информацию о возвращении бывшего лидера страны. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство, Саакашвили не пересекал государственную границу.

В свою очередь, в партии Саакашвили заявляют, что сейчас бывший президент находится в Грузии. Представители организации пообещали, что политик предстанет публике 2 октября в 21:05 по московскому времени.

Напомним, что Саакашвили ранее заявил о планах вернуться из Украины на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск и проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, а по одному из них уже осужден заочно – за коррупцию и злоупотребление служебным положением политика приговорили к 3,5 годам лишения свободы.

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