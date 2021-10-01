Зеленский признался, что был "демоном"

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что во время обучения в школе был неуравновешенным и неадекватным и сравнил себя с демоном. Об этом он сообщил выступая перед преподавателями в преддверии Дня работника образования, его слова приводит РИА "Новости".

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Украинский лидер вспомнил о традиции, когда старшеклассники заменяют учителей и проводят часть уроков. Он отметил, что именно тогда дети понимают, как непросто быть учителем. Зеленский сравнил происходящее с большой сценой и ярким лучом света, направленным только на тебя в темном зале.

"Они понимают, как сложно успокоить 20 бешеных, неуравновешенных и неадекватных, — я про таких, как я, мы все были такими, — демонов, в хорошем смысле этого слова", — президент Украины.

Он также вспомнил, как в детстве обижался на своего отца-профессора из-за того, что ему приходилось "делить" его с чужими детьми.

"Почему они забирают у меня, я же сын, время, почему мой отец так долго им что-то объясняет, что-то важное. Я немножко обижался, пока не понял, что это и есть учитель", — поделился воспоминаниями украинский лидер.

Ранее киевский политолог Михаил Басараб заявил, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак является "теневым президентом" Украины.