Немцев начали готовить к жизни без тепла и света. Видео

В Германии ко Дню защиты в чрезвычайных ситуациях показали обучающее видео на случай отключения тепла и света в домах. Ролик опубликован Федеральным управлением по вопросам гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях.
Судя по кадрам, в такой ситуации жителям советуют ходить дома в уличной одежде, а также заклеить окна фольгой, чтобы сохранить в доме тепло, и греться от самодельных печек.
Ролик вышел на фоне газового кризиса в Европе. Биржевые цены на газ там вплотную подошли к отметке 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров.