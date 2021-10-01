Немцев начали готовить к жизни без тепла и света. Видео

В Германии ко Дню защиты в чрезвычайных ситуациях показали обучающее видео на случай отключения тепла и света в домах. Ролик опубликован Федеральным управлением по вопросам гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях.

Судя по кадрам, в такой ситуации жителям советуют ходить дома в уличной одежде, а также заклеить окна фольгой, чтобы сохранить в доме тепло, и греться от самодельных печек.