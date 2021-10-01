Обзор иноСМИ: Эрдоган «в руках Путина» и «нелегал» Саакашвили

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Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

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«Турция в руках Путина»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет наладить отношения с Россией и свести счеты со своим американским коллегой Джо Байденом, считает автор немецкой газеты Der Tagesspiegel Сюзанна Гюстен. По ее мнению, Эрдогана глубоко оскорбил отказ Байдена встретиться с ним во время Генассамблеи ООН.

Турецкий лидер заявил, что работал со всеми президентами США, но не может найти точек соприкосновения с Байденом. После этого заявления Эрдоган отправился на встречу с президентом России в Сочи. Гюстен считает, что зависимость Турции от российского газа может стать для Владимира Путина рычагом давления на Эрдогана. Очередное падение курса турецкой лиры к доллару и евро сделало импорт энергии для Турции гораздо более дорогим. Автор подчеркнула, что одной из основных тем переговоров в Сочи могло стать снижение цен на газ в обмен на уступки со стороны Турции в сирийском Идлибе.

«Нелегал»: Саакашвили сообщил о проникновении в Грузию

Бывший президент Грузии, глава украинского исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили поделился в соцсетях постом с намеком на нелегальный въезд в Грузию перед местными выборами. Об этом сообщает «Грузия Online».

«Доброе утро, Грузия, спустя 8 лет уже из Грузии», - написал Саакашвили.

Ранее он показал скриншот электронного билета, из которого следовало, что политик и его мать планируют отправиться из киевского Борисполя в международный аэропорт Тбилиси. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предупреждал, что Саакашвили сразу же арестуют, если он вернется в страну. На родине против политика возбуждено несколько уголовных дел.

«Россия на пути к гиперзвуковой битве»

Новая российская гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» недавно прошла очередной раунд испытаний, оружие стало еще на шаг ближе к боевой готовности. Как пишет The National Interest, Россия находится «на пути к гиперзвуковой битве».

Источники российских СМИ утверждают, что ракету неоднократно запускали с кораблей и береговых установок. В недавних сообщениях указывается, что ВМФ России решил ускорить проведение оставшихся испытаний, подчеркнул The National Interest. Издание отмечает, что огромная скорость «Циркона» и непредсказуемая траектория полета делают перехват ракеты «чрезвычайно сложным, а, может, и невозможным».

«Россия может погасить свет в Британии»

Автор The Telegraph Кон Кафлин заявил, что одни лишь новости о возможном дефиците топлива в Великобритании вызвали среди населения панику и спровоцировали «антиобщественное поведение».