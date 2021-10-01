МИД Украины вызвал посла Грузии после задержания Саакашвили

Посла Грузии вызвали в МИД Украины для получения официальной информации о задержании экс-президента Михаила Саакашвили и выяснения причин происходящего. Об этом в Twitter написал пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

Фото: UkraineMFA/facebook.com UkraineMFA/facebook.com

Грузинский премьер Ираклий Гaрибашвили 1 октября заявил, что бывший президент Михаил Саакашвили задержан в Грyзии. Ранее он обещал, что Саaкашвили вместе с коллекцией галстуков будет комфортно помещён в тюрьму по возврaщении на родину.

Видим информацию в СМИ о задержании гражданина Украины Саакашвили в Грузии. В Министерство иностранных дел приглашён руководитель посольства Грузии на Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах такого задержания, — написал он.

В Грузии на политика заведено четыре уголовных дела — о превышении полномочий, растрате бюджетных денег и избиении депутата. Ему грозит до 11 лет лишения свободы. При этом по двум делам уже вынесены решения, его приговорили к девяти годам заключения.