Киев похвастался возможностью помешать России нанести ядерный удар

Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что Россия не применит ядерное оружие против Украины, так как «прекрасно знает» возможности Киева. Об этом он рассказал в интервью Politeka-live.

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Арестович подчеркнул, что ядерное оружие необходимо для предотвращения глобальной войны и на региональные конфликты оно не влияет.

«[При угрозе ядерного конфликта - прим.ред.] мы используем наши возможности в Российской Федерации, о которых они прекрасно знают, поэтому они не пойдут на использование ядерного оружия», - заявил он

По словам Арестовича, на самом деле ядерное оружие «никогда никого не сдерживало».

«Британцы были третьей ядерной державой в 1982 году и вот на них наваливается Аргентина и захватывает у них Фолклендские острова, и британские пехотинцы месят грязь, британские моряки горят и тонут, никакое ядерное оружие не помогло», - подчеркнул он.

Арестович добавил, что украинские военные «восьмой год лупят Российскую Федерацию всеми возможными средствами».

«И что, им сильно помогло ядерное оружие? США воюют по всему миру, им сильно помогло ядерное оружие?» - заключил он.

Эксперт украинского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий ранее заявил, что Украина может сдержать Россию с помощью ядерно-минных заграждений на границе.

По мнению Козия, устанавливать заграждения нужно в режиме полной секретности, не раскрывая, как именно мины попадут на границу и попадут ли вообще.