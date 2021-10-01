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МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны

Деловая газета "Взгляд"
50 минут назад

Саакашвили не пересекал государственную границу, заявили в пресс-службе МВД Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

МВД Грузии: Саакашвили не пересекал границу страны
Фото: ReutersReuters

Между тем сам Саакашвили призвал собраться в центре Тбилиси 3 октября.

В видеообращении в Facebook Саакашвили говорит: «Приходите все на выборы 2 октября, а 3 октября соберемся на площади Свободы. Если нас будет 100 тыс. человек, никто нас не победит. Мы победим бедность и плохую жизнь. Я рискнул всем, жизнью, свободой, чтобы приехать. До новой встречи скоро в Тбилиси», – заявил он.

Ранее в пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию.

В мире,МВД,Деловая газета "Взгляд",
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