МВД Грузии: Саакашвили не пересекал границу страны

В видеообращении в Facebook Саакашвили говорит: «Приходите все на выборы 2 октября, а 3 октября соберемся на площади Свободы. Если нас будет 100 тыс. человек, никто нас не победит. Мы победим бедность и плохую жизнь. Я рискнул всем, жизнью, свободой, чтобы приехать. До новой встречи скоро в Тбилиси», – заявил он.